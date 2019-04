Berre 1 av 6 synest den psykiske helsehjelpa i kommunen er god

innenriks

Tysdag blir det presentert ferske resultat frå Helsepolitisk barometer 2019 med etterfølgjande politisk debatt. Ifølgje president Tor Levin Hofgaard i Norsk psykologforeining, viser tala at berre 16 prosent vurderer at tilgangen til psykisk helsehjelp i eigen kommune er god. Det overraskar og bekymrar han.

– I nokre kommunar kan det verke som om gode psykiske helsetenester er ei godt bevart hemmelegheit. Vi risikerer at folk går glepp av viktig helsehjelp, seier han i ei pressemelding.

Ifølgje Hofgaard er tala meir eit teikn på at kommunane ikkje er gode nok til å synleggjere eigne hjelpetilbod, enn at tilbodet faktisk ikkje er bra nok.

– Skal tilbodet komme befolkninga til nytte, må folk vere klar over at det finst, på linje med tilbod vi tar for gitt viss vi blir fysisk sjuke, seier han.

Han påpeikar at alle kommunar frå 2020 er lovpålagt å tilby psykologkompetanse til innbyggarane.

Ni av ti når mål

Sidan 2011 har helsestyresmaktene gitt tilskot for at kommunane skal kunne tilsette psykologar i kommunale helsetenester. Ei oversikt frå Sintef viser at tilskotsordninga i 2018 bidrog til 550 psykologar i 311 kommunar og bydelar. Psykologane skal samarbeide tett om psykiske helsetenester med andre faggrupper i kommunane.

Ifølgje Psykologforeningen oppgir ni av ti kommunar at dei oppnår måla med ordninga svært godt eller godt.

Tal frå Helsedirektoratet viser at psykiske lidingar og ruslidingar er diagnosegruppene som kostar samfunnet mest.

