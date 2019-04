Hauglie skuldar Støre for å lyge om arbeidslivet

innenriks

– Han (Støre) bruker kvart eit høve til å prøve å innbille folket at det blir færre faste, trygge jobbar, skriv Hauglie i eit innlegg i VG tysdag.

Der viser ho til Støres påstand i eit intervju med VG tysdag om at regjeringa «har bygd et arbeidsliv der/kvar/kor innleie og midlertidighet florerer».

– Faktum er at bruken av mellombelse tilsettingar ligg stabilt på rundt åtte prosent. I fjerde kvartal 2018 var han på 8,3 prosent, på same nivå som då dei raudgrøne sat i regjering, skriv statsråden vidare.

– Det veit også Støre, men likevel køyrer han på med den same retorikken, slår ho fast.

I VG-intervjuet hevdar Støre òg at det under Aps styre vart skapt i snitt 32.000 jobbar i året, mot 13.000 jobbar under Høgre.

