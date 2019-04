Jensens sambuar beordra stans i pengeinnsamling

innenriks

Jensens sambuar, Ragna Vikre, vil ikkje kommentere saka overfor Dagbladet, som skriv om stansen av pengeinnsamlinga tysdag. Det er på ei støtteside for den narkotika- og korrupsjonstiltalte Jensen at det så langt har vore samla inn over 200.000 kroner i ei såkalla folkegåve.

Initiativtakaren til innsamlinga har vore ein av moderatorane på nettforumet, Jensen-støttespelaren Jan Bøhle. Han fekk med seg sambuaren til Jensen og Arne Sundt-Bjerck, som oppretta støttegruppa på Facebook i 2014, og som i dag har over 22.000 medlemmer.

Måndag skreiv Bøhle på sida til gruppa at pengeinnsamlinga blir stansa.

– Eg har i går vore i kontakt med Ragna og fekk då beskjed om at innsamlingsaksjonen skal avsluttast, skreiv Bøhle.

Han vil ikkje heller ikkje kommentere stansen i innsamlinga. Bøhle sit saman med Sundt-Bjercke og Vikre i styret i stiftinga Folkegave Til Eirik Jensen. Den siste tida har det vore reist kritikk mot pengeinnsamlinga.

Eirik Jensen vart i Oslo tingrett i september 2017 dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medverknad til innførsel av 13,9 tonn hasj. Den medtiltalte Gjermund Cappelen vart dømt til 15 års fengsel.

Jensen anka skuldspørsmålet og straffutmålinga til lagmannsretten. I januar fastslo juryen at Jensen ikkje var skuldig i hasjinnførsel, men fann han skuldig i korrupsjon. Fagdommarane sette til side rettsavgjerda til juryen, og saka skal no opp til ny behandling i lagmannsretten.

