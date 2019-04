Undersøking: 8 av 10 Ap-veljarar støttar atomvåpenforbod

innenriks

FNs atomvåpenforbod seglar opp som eit stridstema på landsmøtet i Arbeidarpartiet. AUF og ei rekke fylkeslag ønsker at møtet skal gå inn for at Noreg skal signere FN-traktaten om eit forbod.

Dei har veljarane i ryggen, skal vi tru ein spørjeundersøking Norsk Folkehjelp har fått utført. Undersøkinga viser at 85 prosent av Arbeidarparti-veljarane meiner at Noreg bør underteikne FN-traktaten om eit forbod mot atomvåpen. Berre 3 prosent av Ap-veljarane svarer nei på spørsmålet, ifølgje undersøkinga, som Respons Analyse har gjort.

Heile 9 av 10 av dei Ap-veljarane som støttar forbodet, svarer ja på spørsmålet om Noreg bør underteikne traktaten sjølv om vi blir det første NATO-landet som gjer det.

– Resultata frå denne spørjeundersøkinga er ein klar marsjordre til Arbeidarparti-leiinga. Med den nødvendige viljen og dessutan dei gode evnene til dialog kan Noreg gå føre i NATO, slik at alliansen blir ein sterk, global aktør for kjernefysisk nedrusting, seier generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

– Demokratisk underskot

Totalt meiner 78 prosent av veljarane, uansett partipreferanse, at Noreg bør signere forbodet, ifølgje undersøkinga.

– Det er eit demokratisk underskot i norsk atomvåpenpolitikk, konkluderer generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp.

Så seint som i mars stilte Ap seg på same side som regjeringspartia i Stortinget og stemte imot ei underteikning av forbodet. Westhrin meiner at partiet har eit stort ansvar for Noregs atomvåpenpolitikk, og viser til at den raudgrøne regjeringa var med å starte prosessen som enda med eit forbod i FN i 2017.

– No nøler Jonas Gahr Støre og resten av Arbeidarparti-leiinga, for no kjem den vanskelege fasen som handlar om å skape aksept i NATO for at Noreg ikkje lenger kan forsvarast med atomvåpen. Heldigvis ser det ut til at grasrota og ungdommen i Arbeidarpartiet er i ferd med å reise seg, seier Westhrin.

– Vil skape ustabilitet

Leiinga i Arbeidarpartiet støttar linja til regjeringa: Å signere FN-traktaten vil vere eit brot på NATO-samarbeidet. Alliansen held på retten til å ha atomvåpen så lenge andre land òg har det. I Europa er det Frankrike, Storbritannia og Russland som har atomvåpen, påpeikar utanrikspolitisk talsperson i Ap Anniken Huitfeldt.

– Problemet med dette forbodet er at ein legg opp til at enkelte land einsidig skal kvitte seg med atomvåpen. Det kan potensielt vere ganske farleg, føre til ustabilitet og gi mindre trykk på den typen nedrusting som verka på 90-talet, nemleg gjensidig og balansert nedrusting, seier ho til NRK.

– Vil ta tid

AUF-nestleiar Astrid Hoem meiner likevel at det ikkje er noka motsetning mellom det å signere forbodet og samtidig arbeide for nedrusting og ikkje-spreiing av atomvåpen.

– Vi er klare på at det kan ta tid før ein klarer å ratifisere forbodet, men meiner at Noreg skal gå i front ved å signere, seier ho. Ho påpeikar at FN-traktaten blir ein del av internasjonal rett i 2019.

Norsk Folkehjelps undersøking viser at støtta til at Noreg skal signere avtalen, er størst blant dei raudgrøne veljarane (88 prosent) og sentrumsveljarane (80 prosent). Oppslutninga er lågast blant Høgre- og Frp-veljarane, men sjølv blant desse vil 67 prosent at Noreg skal underteikne avtalen. Berre 18 prosent av dei svarer klart nei.

(©NPK)