Det blir ikkje forbod mot smakstilsetningar i snus

Helse- og omsorgsdepartementet jobbar med ein ny tobakksstrategi for å redusere tobakksbruken i Noreg, med mål om ein generasjon som ikkje er avhengig av tobakk. Denne skal leggast fram til våren. Men når regjeringa legg fram den nye strategien, vil han ikkje innehalde eit forbod mot smakstilsetningar i snus.

– Snus er beviseleg langt mindre helseskadeleg enn røyking. Framstegspartiet meiner derfor det er fornuftig å stø opp om eit breitt tilbod av snusprodukt, både med og utan nikotin, for å gi eit mindre helseskadeleg alternativ til dei som i dag røyker. Å få røykarar over på alternative nikotinprodukt som snus, er god helsepolitikk, seier helsepolitisk talsperson Åshild Bruun-Gundersen i Frp.

Ho seier Frp meiner forbod mot smakstilsetningar i snus ikkje er vegen å gå for å redusere tobakksbruken i Noreg.

– Vi er opptatt av at folk må få lov å ta eigne val, og at vi som samfunn må legge til rette for sunnare og betre alternativ. Derfor ville det vore heilt meiningslaust å forby halvparten av snusprodukta i Noreg.

For eit halvt år sidan innførte helseminister Bent Høie (H) eit nytt, nøytralt design på snusboksane som skulle dempe lysta på snus og hindre ungdom i å byrje med tobakksprodukt. Tal frå snusprodusenten Swedish Match viser likevel at innføringa av grøne snusboksar har hatt liten eller ingen effekt på norske snusvanar. Helse- og omsorgsdepartementet meiner likevel det er for tidleg å konkludere effekten av det nye regelverket.

