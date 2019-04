Forsvarsdepartementet droppa omstridd reinhaldskontrakt, men Forsvaret må fortsetje

innenriks

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) måtte svare på kvifor Forsvarsdepartementet nyleg har sagt opp ein omstridd reinhaldskontrakt med selskapet ISS, medan selskapet får fortsetje med reinhald i resten av Forsvaret, i Stortinget onsdag.

Det har vore stor misnøye med reinhaldet i Forsvaret etter at regjeringa påla Forsvaret å outsource sine reinhaldstenester for nokre år tilbake.

– Kan ministeren gjere greie for korleis det har seg at privat drifta reinhald ikkje er godt nok for leiinga som igangsette privatiseringa, men at det skal bevarast slik i resten av landet, spurde Aps stortingsrepresentant Martin Kolberg.

Skulda for ideologisk rasering

– Det er heilt klart at den tenesta som ISS har levert, ikkje er god nok, og då må vi ta grep, men det betyr ikkje at alt skal over i offentlege hender igjen, svarte Bakke-Jensen.

Forsvarsministeren sa at han meiner det å setje offentlege oppgåver ut på anbod er positivt fordi det vil føre til meir innovasjon, økonomisk sparing og auka krav til bruk av ny teknologi, grøne løysingar og kvalitet. Det fekk Kolberg til å skulde regjeringa for å ha rasert reinhaldet i Forsvaret av ideologiske grunnar.

Ap la førre veke fram eit forslag for Stortinget om å ta reinhaldet i Forsvaret tilbake i eigen regi.

Ifølgje Ap har privatiseringa ført til dårlegare arbeidsvilkår, tap av pensjonsrettar for enkelte tilsette, dårlegare arbeidsvilkår og fleire klager.

Måtte bli fotfølgd av vakter

Bakke-Jensen vart òg konfrontert med at ei rekke ISS-reinhaldarar ikkje har hatt tryggingsklarering og dermed har måtta bli fotfølgd av tryggingsvakter medan dei har vaska.

– Er det god ressursbruk for Forsvaret? ville Sps representant Liv Signe Navarsete vite.

Forsvarsministeren uttalte at han ikkje kjente til dette.

– Viss det er tilfelle, noko eg ikkje har kunnskap om, så er det ikkje god bruk av Forsvarets ressursar. Då har ein ikkje vore god som innkjøpar, for då har ein ikkje fått målt korleis den tenesta kan leverast, uttalte Bakke-Jensen.

– Betydeleg forbetra

– Det har vore utfordrande å overta reinhaldsoppgåvene og vi har investert betydelege ressursar for å sikre at Forsvaret skal få reinhald i samsvar med det som er spurt, seier konserndirektør for kommunikasjon i ISS, Ronny Pettersen, til NTB.

Pettersen seier Forsvaret med oppdraget hadde ein intensjon om å spare kostnader. Han fortel at Forsvarets tilbakemeldingar til dei, gjennom Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), er at reinhaldet no har gjennomgåande god kvalitet og er betydeleg forbetra.

– Lang saksbehandlingstid ved tryggingsklarering av medarbeidarane våre har vore ei stor utfordring, likevel får vi tilbakemelding om at dette området er ryddigare enn tidlegare, seier Pettersen.

