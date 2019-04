NVE lanserer ny app for skred- og flaumfare

innenriks

Appen heiter Varsom Regobs og kjem òg på engelsk med tanke på turistar. Han erstattar to gamle appar og gjer at brukarane no finn alt på éin stad, opplyser Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Appen skal kunne brukast til å forstå terrenget betre og gjere trygge ruteval på tur. Han kan òg brukast av politiet og redningstenestene.

–Det blir lettare for utanlandske guidar og skituristar å få tilgang til og bidra med informasjon om skredfare, seier Rune Engeset i NVE, leiar for Snøskredvarslinga.

Deling av observasjonar er nyttig både for friluftsliv, redning, beredskap og varsling. NVE ønsker at også organisert og frivillig redningsteneste bruker appen til å dele observasjonar, og trur han kan redde liv og vere eit effektivt hjelpemiddel i søk og redning.

–Digital tilgang og openheit om datagrunnlaget er viktig. Vi er dei første i verda som gjer dette for skred- og flaumvarsling, seier Ragnar Ekker, snøskredvarslar i NVE og den som har leidd utviklinga av det nye produktet.

(©NPK)