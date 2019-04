Rasismesak mot Tore Tvedt utsett – politiet finn ikkje Tvedt

innenriks

Det stadfestar Tvedts forsvarar Borgar Veiding overfor Telemarkavisa.

– Politiet fekk ikkje forkynt stemninga for Tvedt tidsnok. Han skal forkynnast minst tre dagar før hovudforhandling. Det var inga forgløyming frå politiet, dei fekk rett og slett ikkje tak i han. Detaljane har eg ikkje, men eg veit politiet prøvde, seier Veiding.

Tvedt er tiltalt for hatytringar og brot på den såkalla rasismeparagrafen. I tiltalen heiter det mellom anna at han har omtalt jødar som «reptiler» og «parasitter» som burde fjernast frå landet.

Han skal òg ha sendt over 1.300 e-postar til kommunale postmottak og tilsette i barnehagar og skular over heile landet, der han insinuerer at jødane lyg om holocaust. I tiltalen heiter det vidare at Tvedt har gitt uttrykk for at han håper «Trump lykkes der Hitler mislyktes.»

Saka vil bli fastsett på nytt, så snart politiet får forkynt stemninga.

Tore Tvedt har tidlegare vore gjennom ei rekke saker i det norske rettssystemet.

Tvedt vart i 2006 dømt til 45 dagars fengsel i Eiker, Modum og Sigdal tingrett for brot på paragrafen i straffelova 135a, etter utsegner om jødar i ein reportasje i VG. Då ankesaka kom opp for Borgarting lagmannsrett vart Tvedt frifunne, men i desember 2007 vart frifinninga oppheva i Høgsterett.

I mai 2008 kom saka opp på nytt, og Borgarting lagmannsrett kom då fram til at den frifinnande dommen var bygd på feil bruk av retten. Dermed vart dommen på 45 dagars fengsel ståande.

