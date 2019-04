Stadig fleire får nye organ

innenriks

I alt har 121 personar fått transplantert inn 130 nye organ gjennomdei tre første månadene i år. Tilsvarande tal for same kvartal i 2018 var 101 organ til 91 pasientar.

Nyretransplantasjonar utgjer den desidert største gruppa. I tillegg har det vore gjennomført 26 levertransplantasjonar, ni hjartetransplantasjonar og åtte lungetransplantasjonar så langt i år. Også desse kategoriane er noko høgare enn i fjor.

Samtidig aukar òg talet på dei som står på venteliste. I alt ventar no 370 personar på å få ei ny nyre, samanlikna med 341 i fjor.

– Dette er fordi behovet er større, og vi kan tilby denne behandlinga til fleire. For andre organ er ventelistene no noko kortare enn for eitt år sidan, opplyser kommunikasjonsrådgivar Hedda Holth ved Oslo universitetssjukehus.

Fjorårets kampanje for å auke talet på donorar ser òg ut til å ha bore frukter. Per 31. mars var det meldt 85 moglege donorar, mot 64 moglege for eitt år sidan. I tillegg er 84 prosent av pårørande som blir spurde om organdonasjon, positive, viser dei nye tala.

(©NPK)