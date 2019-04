Store geografiske skilnader i barselomsorga

innenriks

Helseatlas for fødselshjelp har kartlagt bruken av helsetenester gjennom svangerskapet, under fødsel og i barseltida, for å sjå om kvinnene får eit likeverdig helsetilbod uavhengig av kvar dei bur.

Resultata viser at det er god oppfølging under svangerskap og fødsel, men at det er store skilnader i helsetilbodet – særleg etter fødselen.

Stavanger-området

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) trekker mellom anna fram oppfølginga i Stavanger-området. Ifølgje Helseatlaset er barselkvinnene i Stavanger blant dei som får mindre oppfølging av spesialisthelseteneste og av jordmor både før og etter fødsel, samanlikna med resten av landet.

Dette kan vere teikn på at samhandlinga mellom kommune og spesialisthelseteneste ikkje fungerer som det skal, ifølgje SKDE.

Varierande

– Når resultata blir sett i samanheng med varierande oppfølging i den kommunale jordmortenesta, gir det grunnlaget for å stille spørsmål ved om barselkvinner får eit godt og likeverdig helsetilbod uavhengig av bustad, skriv SKDE i ei pressemelding.

Senteret beskriv variasjonen i barseltilbodet som «uberettiget», noko som kan bety at dei regionale helseføretaka ikkje har sikra god nok spesialisthelseteneste til befolkninga i opptaksområdet.

Ei kvalitetsundersøking frå Folkehelseinstituttet gjort blant 8156 barselkvinner i 2017, viser at kvinner i alle norske helseregionar er minst fornøgd med informasjonen dei fekk under barselopphaldet om helsa for seg sjølv og etter fødsel.

(©NPK)