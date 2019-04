Vedum slått på målstreken av Støre

innenriks

Vedum hadde eit uttalt mål om å stille lister i alle kommunar ved årets val, men må «nøye seg» med at partiet berre set rekord i dekningsgrad. Tar ein med felles- og bygdelister, er det berre i Fedje, Hareid, Sula og Røst det vil mangle Sp-medlemmer på valsetlane. Dei fire kommunane utgjer rundt 0,3 prosent av befolkninga i landet.

– Vi var veldig nære. Eg har vore i alle dei fire kommunane, og det var masse folk og engasjement på møta, men det vart dessverre stong ut og akkurat ikkje nok folk til å stille lister, seier Vedum til NTB.

Han er likevel stornøgd med at historisk mange kan stemme på partiet hans ved kommunevalet i haust.

– Vi har aldri hatt betre listedekning i Senterpartiets 99-årige historie, og for oss er det viktig å ha lister i heile Noreg slik at vi kan ha tillitsvalde nær folk, seier Vedum, som no har som mål at ein større del av kommunane i landet skal ha ordførarar frå Sp.

Slått av Ap

Både i talet på ordførarar og lister er det likevel også i år eit godt stykke opp til Arbeidarpartiet, som etter valet i 2015 tronar åleine på topp med 201 ordførarar og kontroll over 47 prosent av kommunane i landet.

Jonas Gahr Støres parti stiller med reine partilister i heile 352 kommunar ved årets val, mot Sps 344. Berre i Vevelstad, Modalen, Røst og Moskenes blir det ikkje mogleg å stemme Ap i haust.

For partisekretær Kjersti Stenseng er det mest gledeleg at rekordhøge 42 prosent av Aps toppkandidatar i år er kvinner.

– Dette er eit stort og viktig løft for meir likestilling i politikken. Eg er svært glad for at systematisk arbeid over tid for betre kjønnsbalanse har gitt resultat. No skal vi jobbe for at flest mogleg av Arbeidarpartiets dugelege damer òg blir valde som ordførarar etter valet i september, seier ho til NTB.

Tilbakeslag for Venstre og KrF

Samanlikna med førre val er det Raudt som har mobilisert mest. Veljarar i 138 kommunar kan stemme på dei – 20,3 prosentpoeng fleire kommunar enn i 2015. Partiet har hatt ein eksplosiv medlemsvekst, og er òg i vinden på meiningsmålingane.

I motsett ende av skalaen finn vi Venstre og KrF, som ifølgje PollofPolls' gjennomsnittsmålingar begge risikerer å bli mindre enn Raudt i kommunevalet i år. Dei to partia stiller med lister i høvesvis 223 og 226 kommunar, ned 12 og 4 prosentpoeng frå dekningsgrada i 2015.

Færre frå regjeringa

Også Høgre og Frp når veljarar i ein lågare del av Noregs kommunar enn sist val. Folk i høvesvis 87 og 75 prosent av kommunane i landet får likevel moglegheita til å stemme på dei, og i enkelte vestlandskommunar, som Fedje, har dei berre konkurranse frå Ap.

Hakk i hæl bak Frp ligg SV. Partiet manglar tal frå eitt fylke, men ligg an til å stille med lister i minst 238 kommunar.

Det er både ein større del av befolkninga og ein større del av kommunane enn ved sist val. I kombinasjon med framgang på meiningsmålingane gir det gode moglegheiter for å auke talet på ordførarar frå den eine i dag – Oslo-ordførar Marianne Borgen.

– Vi har i tillegg fått utruleg mange nye medlemmer som kan drive valkamp saman med dei som står på listene, så no gleder eg meg veldig til å ta fatt på valkampen, seier SV-leiar Audun Lysbakken til NTB.

Også MDG har sørgt for at fleire veljarar får moglegheita til å stemme på dei i år. Totalt stiller partiet med 173 reine kommunelister, 10 fylkestingslister og 15 bydelslister i Oslo. Det dekker om lag 90 prosent av befolkninga, men berre 49 prosent av kommunane.

(©NPK)