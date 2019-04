Frp åtvarar Ap mot å snu om Lofoten Vesterålen og Senja

innenriks

Ap-landsmøtet opnar torsdag, og der ønsker AUF å gjere om på kompromisset frå 2017 som delvis opnar for oljeverksemd i dei sårbare områda Lofoten, Vesterålen og Senja. Ti av femten fylkeslag ønsker å gjere om på vedtaket, og vil òg verne dei sørlege delane av Lofoten mot konsekvensutgreiing.

No går Frps energipolitiske talsmann Terje Halleland ut med ei åtvaring:

– Eit brot med kompromisset frå 2017 vil ikkje berre vere eit løftebrot overfor veljarane, det markerer òg eit brot med Arbeidarpartiets tradisjon som eit industriparti, seier han til NTB.

– Oslo-veljarar føre industriarbeidarar

Han meiner Ap ønsker å gjere seg lekker for veljarane i Oslo på kostnad av oljenæringa, og viser til at Aps energipolitiske talsmann Espen Barth Eide har opna for diskusjon om leiterefusjonsordninga.

– Det ser ut til at det er viktigare for han å gjere seg til lags med AUF og eigne veljarar i Oslo, enn det er å støtte industriarbeidaren på Vestlandet, meiner Halleland.

Han påpeikar at Finansdepartementet har rekna på kostnadene ved ei umiddelbar stenging av oljeindustrien, og konkluderer med 6.000 milliardar kroner i tapte inntekter og sterk nedgang i sysselsetjinga i Noreg.

– Har oljemotstandarane i partiet ein plan for korleis vi skal finansiere den vidare drifta av velferdssamfunnet utan desse inntektene, og kva skal vi gjere med arbeidsløysa som vil følgje? spør han.

Botten snur

Partileiar Jonas Gahr Støre har understreka at oljeindustrien skal «utviklast, ikkje avviklast», og har òg sagt at vedtaket frå 2017 bør stå ut stortingsperioden.

Men no har også Aps sentralstyremedlem Else May Botten frå Møre og Romsdal gått ut i Aftenposten med støtte til vern av heile området som populært blir kalla Lovese.

– Det er berre å erkjenne at Lofoten, Vesterålen og Senja blir konsekvensutgreidd og opna for oljeverksemd, men det betyr ikkje at oljeindustrien skal avviklast, men utviklast, seier ho.

Fylkeslaget i Møre og Romsdal vedtok tidlegare i år eit nei til konsekvensutgreiing av området sør for Lofoten, kalla Nordland VI.

