NRK Super avviser kritikk for å ha vist voksing av kjønnshår

innenriks

Noregs kvinne- og familieforbund (K & F) ser ikkje humoren i å vise barn smertefull voksing av kjønnshår og går hardt ut mot NRK Super. Forbundet har òg sendt inn klage til Kringkastingsrådet.

– Vi har fått fleire førespurnader frå foreldre som har reagert. Vi meiner at klippet aldri skulle ha eksistert. Det er ikkje innanfor å formidle til barn at det er greitt å le av at andre har det vondt, seier Aina Alfredsen Førde, forbundsleiar i & K F til Vårt Land.

I det 22 minutt lange klippet produsert av NRK-studioet Flippklipp blir Youtube-personlegdom Victor Sotberg utfordra av kollega Ole-Aleksander Wold Lien – også kjent som Woldelige Ole – til å gjere ting som Sotberg må seie ja til. Sotberg isbadar i Oslofjorden, et 50 kyllingnuggets – og voksar altså underlivet. Kamera er med på heile seansen.

Redaksjonssjef Cathrine Simonsen i NRK Super er ikkje samd i kritikken, sjølv om humoren kan verke provoserande.

– Dei fleste 11- og 12-åringar er på veg inn i ei ungdomsverd med ein kultur og referansar som kanskje ikkje er like lett å forstå og akseptere for vaksne. Det er oppgåva vår å ta på alvor behovet til denne eldste målgruppa for å gå litt på tvers av det etablerte, seier Simonsen.

(©NPK)