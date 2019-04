Nytt lovforslag skal sikre sårbare barn etter skilsmisser

innenriks

Med utgangspunkt i at åtte av ti barnevernsbarn også er barn av skilde foreldre, anerkjenner det nye lovforslaget at dette er ei sårbar gruppe.

– Det er høgt konfliktnivå i mange av familiane, der barnevernet er inne i bildet. Det kjem ofte bekymringsmeldingar både frå mor og far om at barnet ikkje har det bra når det bur hos den andre forelderen, seier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Aftenposten.

Blant dei nye tiltaka er tilgang til å påleggje hjelpetiltak – tvang – i begge heimar utan at mor eller far kan motsetje seg tiltaket. I dag må samværsforeldre samtykke. Regjeringa går vidare inn for at søsken som har hatt eit etablert familieliv med heil-, halv- eller stesøsken før samlivsbrot, skal vernast og få samværsrett og ha kontakt med kvarandre etter omsorgsovertaking. Barnevernet skal òg kunne skjerme forklaringane til barn frå innsyn frå foreldra, viss det kan vere til fare eller skade for barna at foreldra får vite kva dei har sagt.

Barneombod Inga Bejer Engh har ikkje lese høyringsnotatet enno.

– Eg forventar at det nye lovforslaget sikrar at det blir gjort ei betre kartlegging av behovet og utfordringane til det enkelte barnet enn det som blir i dag gjort, seier ho.

