Oslo katolske bispedømme ankar dommen til Høgsterett

innenriks

Ifølgje Katolsk.no har biskop Bernt Eidsvig bedt advokaten til bispedømmet, Anders Ryssdal, å fremme ein anke til Høgsterett. Dersom Høgsteretts ankeutval godtar anken, vil han venteleg/visstnok/truleg vere ferdig behandla av Høgsterett før året er omme, skriv nettstaden.

Fylkesmannen har kravd 40,6 millionar kroner betalt tilbake, og bispedømmet gjekk til søksmål mot staten ved Kulturdepartementet for å få dette erklært ugyldig. Det vart tap i Oslo tingrett, og 13. mars vart det klart at Borgarting lagmannsrett avviser anken. Bispedømmet er også dømt til å betale sakskostnadene på drygt 300.000 kroner som staten har hatt under behandlinga i lagmannsretten.

Bakgrunnen for saka er at Fylkesmannen i Oslo og Akershus i 2015 melde bispedømmet for medlemsjuks. Den katolske kyrkja hadde funne polsk- og spanskklingande namn i telefonkatalogen, søkt opp personnummeret deira i Folkeregisteret og registrert dei som medlemmer.

(©NPK)