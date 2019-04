Private barnehagar får meir pensjonstilskot enn dei brukar

innenriks

Rapporten frå Telemarksforskning viser at private barnehagar fekk nesten 1 milliard kroner meir til pensjonsutgifter i 2017 enn det dei faktisk nytta.

– Private barnehagar er viktig for å sikre mangfald og eit godt barnehagetilbod til barna, og har vore avgjerande for å skape full barnehagedekning. Men vi ser at det er behov for eit nytt og tilpassa regelverk, for å sikre at offentleg tilskot til barnehagar kjem barna til gode, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Han meiner rapporten viser at det er rom for å redusere tilskotet til pensjonsutgifter utan at det går utover pensjonsordningane til tilsette i private barnehagar.

– Utviklinga i barnehagesektoren har gitt nokre utfordringar som dagens regelverk ikkje tar høgde for. Eg har derfor sett i gang ein heilskapleg gjennomgang av reguleringa av private barnehagar. Det er behov for å sjå på både regelverket for finansiering, reglar for bruk av offentlege tilskot og tilsynet med barnehagane, seier han.

Rapporten viser òg at det er dyrare å drive små barnehagar, noko som gjer at Sanner også vurderer om satsane for tilskot bør vere tilpassa storleiken på barnehagen.

Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende ut eit forslag til ny regulering av private barnehagar før sommaren. Planen er å komme med eit nytt lovforslag i 2019.

