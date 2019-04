Semje mellom Virke og LO/YS

innenriks

Ved opninga av forhandlingane var Virke tydelege på at handels- og tenestenæringa står midt i krevjande omstillingar og at dette måtte speglast i oppgjeret.

– Det har vore krevjande forhandlingar, men vi har landa på eit resultat som er innanfor frontfagsramma på 3,2 prosent og som sikrar arbeidsplassar og bidrar til det viktige omstillingsarbeidet vi er midt oppe i, seier forhandlingsleiar Bård Westbye i Virke.

Innfridd krav om generelt tillegg

Nestleiar i YS privat, Eirik Bornø, opplyser at YS har fått innfridd kravet om eit generelt tillegg på dei fleste avtalar på 2,50 kroner per time.

– Vidare blir det gitt eit ekstra låglønnstillegg på 2 kroner per time til medlemmer på tariffavtalar der gjennomsnittslønna ligg under 90 prosent av industriarbeidarlønna, seier Bornø.

Gjennomsnittleg industriarbeidarlønn er berekna til cirka 478 000 kroner.

Forhandlingane med Virke omfattar rundt 7 500 medlemmer i desse YS-forbunda: Finansforbundet, Delta, Negotia, Parat og Yrkestrafikkforbundet. No fortset lønnsoppgjeret med lokale forhandlingar i mange av verksemdene.

Fornøgd med auka kjøpekraft

Los førstenestleiar Peggy Hessen Følsvik er òg fornøgd.

– Vi er godt fornøgd med at medlemmene våre i Virkeområdet er sikra auka kjøpekraft, og særleg at vi har fått til eit løft for dei lågtlønte, seier Følsvik.

Det er dei sju LO-forbunda Handel og Kontor i Noreg, Norsk Transportarbeidarforbund, El- og IT-forbundet, Fagforbundet, Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Norsk Tjenestemannslag som har forhandla med Hovedorganisasjonen Virke. Forhandlingane har omfatta 19 avtalar og nær 20.000 LO-medlemmer.

(©NPK)