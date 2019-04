Støre: Vi må utvikle oljenæringa, ikkje avvikle ho

innenriks

– Moglegheitene finst i olje og gass. Den viktigaste næringa vår. Ho skal vi utvikle, og ikkje avvikle, sa han til stor applaus frå salen.

– Vi skal ikkje setje ein sluttdato. Det vil trekke investeringar, teknologi og kompetanse bort frå Noreg. Det er ikkje Arbeiderparti-politikk, sa partileiaren til sine over 300 delegatar.

Han understreka at politikken til partiet er å jobbe saman med olje- og gassnæringa.

– Ja, det betyr at vi basert på kunnskap går skrittvis fram i nye område, slik vi går inn for i partiprogrammet for denne perioden i havområda utanfor Lofoten, sa Støre frå talarstolen.

Han tok òg opp ambisjonen partiet har om å nå ei karbonnøytral verd innan 2050 og vende seg òg til AUF-leiar Ina Libak, som har lagt press på at partiet skal gå inn for Lofoten-vern.

– For klimamåla skal vi nå, Ina. Utan at verda og vi gjer det, blir konsekvensane katastrofale. Vi ser teikna allereie, sa han.

Vidare trekte Støre fram alle dei tusenvis av klimastreikande ungdommane.

– Til ungane som streikar er svaret vårt: Vi ser dykk. Vi forstår dykk. Og vi tar utfordringa, sa han til jublande applaus.

Landsmøtet er det 67. ordinære landsmøtet til partiet og blir halde i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo frå torsdag til søndag. På opningsdagen er over 1.000 menneske samla i storsalen – 300 av dei delegatar frå heile landet.

