Støre vil at Noreg skal vere først med utsleppsfri sokkel

innenriks

Styresmaktene og industrien må setje fristen saman, og Noreg må bli først i verda på dette, sa han i talen til landsmøtet torsdag.

På pressekonferansen etterpå ville han likevel ikkje svare på når fristen skal vere.

– Eg set bevisst ikkje ein dato. Det veit vi ikkje enno. Men utviklinga går så fort at det er mogleg å jobbe for ein sånn ambisjon, sa Støre.

– Blir utvikla, ikkje blir avvikla

Støre gjentok bodskapen om at oljenæringa skal utviklast, og ikkje blir avvikla, og fekk stor applaus frå salen.

– Vi skal ikkje setje ein sluttdato. Det vil trekke investeringar, teknologi og kompetanse bort frå Noreg. Det er ikkje Arbeiderparti-politikk, sa partileiaren.

Han understreka at politikken til partiet er å jobbe saman med olje- og gassnæringa og viste til at partiprogrammet går inn for å gå «skrittvis fram i nye område, som i delar av Lofoten.

LoVeSe

Spørsmålet er om kompromisset frå 2017 om delvis vern av Lofoten, Vesterålen og Senja står når årets landsmøte er over. Det er ikkje Støre sikker på.

– Eg konkluderer ikkje dette landsmøtet på eit av temaa som blir diskuterte i nesten alle delegasjonar. Det får vi sjå, sa han som svar til NTBs spørsmål.

I den timelange talen lova han likevel AUF-leiar Ina Libak at Ap skal ta ansvar for at Noreg når klimamåla. Han henvende seg òg til tusenvis av ungdom som har streika for klimaet denne våren.

– Vi ser dykk. Vi forstår dykk. Og vi tar utfordringa, sa han.

Landsmøtet er det 67. ordinære landsmøtet til partiet og blir halde i Folkets Hus på Youngstorget i Oslo frå torsdag til søndag.

(©NPK)