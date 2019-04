Vindkraftkommunar vil ha vetorett

innenriks

Måndag presenterte Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) forslaget til nasjonal ramme for vindkraft. Delar av miljørørsla har vore svært negativ, og mottakinga frå kommunane det gjeld, er blanda. Forslaget skal ut på høyring, før det blir justert og Stortinget til slutt skal gjere eit vedtak.

Vil ha siste ord

Landssammenslutninga av Norske Vindkraftkommunar består av 47 kommunar som har eller planlegg vindkraft. Dei reagerer ifølgje Klassekampen på at staten får siste ord.

– No er vi berre høyringspart, men det er ikkje godt nok. Seier kommunestyret nei til utbygging, skal ikkje staten gi konsesjon for vindkraftverk i den kommunen, seier leiar Wenche Tislevoll, som også er ordførar for Høgre i vindkraftkommunen Fitjar i Hordaland.

Dei 13 områda NVE meiner er mest eigna for vindkraftutbygging ligg i rundt 100 kommunar, og av dei kom 30 med innspel i fjor haust. Ni var positive, elleve var negative og ti kom med reint faglege innspel.

Skattesystem

Tislevoll trur haldninga til vindkraft vil bli meir positiv om skattesystemet gjer inntektene meir føreseielege.

– Målet vårt er det same skattesystemet for vindkraft som gjeld for vasskrafta, seier Tislevoll.

Ingen av dei politiske partia Klassekampen har vore i kontakt med vil gi kommunane vetorett til å setje foten ned for vindkraftutbygging i eigen kommune, men fleire seier det skal leggast sterk vekt på innspelet til kommunane.

