Ap-utval foreslår fem milliardar til flyktningar der dei er

Utvalet blir likevel skulda for å foreslå Frp-politikk. Dragkampen om asyl- og flyktningpolitikk held dermed fram inn i landsmøtet i Arbeidarpartiet.

Buskerud-politikar Masud Gharahkhani viste til flyktningkrisa i nabolanda til Syria, Jordan og Libanon, då han la fram forslaga om ein ny innvandrings- og integreringspolitikk for Arbeidarpartiet. Ein solidaritetspott på 5 milliardar kroner er blant forslaga.

– Ingen kan underslå denne realiteten: Dersom vi ønsker å gi verdigheit til flest mogleg flyktningar i verda, må den største innsatsen vere i desse landa. Det handlar om tak over hovudet, helse, mat, utdanning og prosjekt som gir moglegheit til arbeid, sa Gharahkhani.

– Så høyrer eg enkelte seie at dette er det same som Frp seier. Det går ikkje an å ta meir feil, sa han, og får støtte av Agenda-rådgivar Sylo Taraku, som også har sete i utvalet.

– Her skil vi oss veldig sterkt frå Frp. Dei bruker hjelp der dei er, som eit vikarierande argument, seier han.

Fleire FN-flyktningar

Forslaget frå migrasjonsutvalet har alt vore grundig knadd i partiapparatet, og innspela er bakte inn i ein høyringsrunde. Det er derfor ikkje venta stor strid rundt flyktning- og asylpolitikken på landsmøtet i år.

Men fleire lokal- og fylkeslag, blant dei fylkeslaget i det kommande Vestland, har tatt til orde for at Noreg skal ta imot alle dei flyktningane som FNs høgkommissær for flyktningar ber om.

Utvalet meiner òg at Noreg må ta imot fleire kvoteflyktningar enn i dag, men Gharahkhani avviste å fastsetje noko tal. Han viste til at Ap har eit ansvar for å gjere det norske folket trygge på at Noreg har ein føreseieleg innvandringspolitikk. Det må vere ein balanse mellom innvandringspolitikken og integreringa, understreka han.

– Rein Frp-politikk

Lokallaget i Gratangen reagerer kraftig på forslaga om strengare ID-krav, forsterka innsats på retur og å senke terskelen for å kalle tilbake opphaldsløyve frå straffedømte.

– Det kan sidestillast med rein Frp-politikk, skriv lokallaget og ber om fleire endringar, mellom anna at det blir slutt på retur og mellombels opphald for einslege mindreårige asylsøkarar og barnefamiliar.

– Som ein inkluderande kommune med mange busette flyktningar, ser vi den historia flyktningane har med seg og den redselen dei har for retur, og er fullstendig uforståande til at ikkje dagens situasjon i Afghanistan blir vektlagd i større grad, seier Aps ordførarkandidat i Gratangen, Sverre Nordmo, til NTB.

Fleire i partiet ønsker òg betre forhold for einslege mindreårige asylsøkarar, særleg dei mellom 15 og 18 år. Rogaland Ap meiner barnevernet må få ansvar for desse ungdommane, slik dei har for dei under 15 år.

