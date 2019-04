Flytrafikken på Vestlandet delvis i gang igjen

innenriks

– Vi har sett i gang avgrensa trafikk med bevegelse kvart femte minutt førebels, seier fungerande lufthamndirektør Øystein Skaar ved Bergen lufthamn, Flesland, til BA like etter klokka 08.00.

Ein passasjer om bord på eit fly på veg frå Gardermoen til Flesland sa til Dagbladet tidlegare fredag at dei hadde fått beskjed om at radaren for heile Vestlandet er nede.

No er likevel delar av flytrafikken i gang igjen.

Til NTB sa Vangstein rundt 07.45 at det er radarutfall over heile Vestlandet, men at Avinor ikkje veit årsaka enno.

– Vi undersøker no dette med Avinor flysikring som har ansvaret for radaren. Ingen fly trafikkerer no luftrommet over Vestlandet, men vi ber passasjerar om å møte opp på flyplassane og rette seg etter informasjonen dei får frå dei respektive flyselskapa sine, uttalte han.

På Bergen lufthamn vart fungerande direktør Øystein Skaar varsla om saka klokka 7.25 fredag morgon.

– Flya i lufta går i ring i eit fast mønster, noko som er standard prosedyre. Vi avventar situasjonen akkurat no. Vi har stoppa all trafikken mellombels på Vestlandet. Det er til så lenge roleg i terminalane, og passasjerane får berre vente. Vi kjem til å oppdatere kontinuerleg på høgtalaranlegget, seier Skaar til NTB.