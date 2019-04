Folkehelse for barn og unge, mot einsemd og ulikskap

innenriks

– Vi veit at ein god oppvekst varar livet ut, og for å gi barn og unge trygge rammer må vi starte tidleg. Vi har derfor som mål å forsterke den tidlege innsatsen knytt til barn og unge, sa eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) då ho fredag la fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken – «Gode liv i eit trygt samfunn».

Einsemd

Forsking viser at å vere einsam gjer oss meir utsett for fysiske og psykiske sjukdommar og tidleg død. Derfor har arbeidet for å førebygge og kjempe mot einsemd vorte ein stadig større og viktigare del av folkehelsearbeidet. Regjeringa har laga ein eigen einsemdstrategi for å setje fart på dette arbeidet.

– Vi lever i eit samfunn der toleransen har vorte større på mange område. Men vi skammar oss framleis over å vere einsame. Det må vi gjere noko med. For å kjempe mot einsemd skal vi skape meir openheit og fleire møteplassar. Vi vil samle meir kunnskap om einsemd og kva for konsekvensar det har for helsa, seier statsråden.

Helseskilnader

Arbeidet med å jamne ut helseskilnader er ein integrert del av folkehelsepolitikken, og meldinga beskriv ein samla innsats for å oppnå dette.

– Vi vil arbeide for å redusere låginntekt blant barnefamiliar og redusere fråfall frå vidaregåande skule. Vi vil ta initiativ til å greie ut årsakene til sosial ulikskap i bruk av helsetenester og i resultat av behandling, sa folkehelseministeren.

Studentar

I meldinga har regjeringa for første gong komme med konkrete tiltak for å styrke den psykiske helsa til studentane. Norsk studentorganisasjon (NSO) er veldig fornøgd med at regjeringa framhevar dei konkrete utfordringane det er å vere student.

– Vi er veldig glade for at regjeringa endeleg har prioritert inn den psykiske helsa til studentane i Folkehelsemeldingen. Vi ser mange gode tiltak for å styrke førebygginga og satsinga på den psykiske helsa til studentane, seier NSO-leiar Håkon Randgaard Mikalsen.

