Forsvarssjefen må finne ut korleis Forsvaret skal styrkast

innenriks

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fekk fredag i oppdrag å levere inn sitt fagmilitære innspel innan 8. oktober, før regjeringa legg fram sin neste langtidsplan våren 2020.

– Vi blir utsette for ei ny breidde i verkemiddel frå både statlege og ikkje-statlege aktørar, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) før overrekkinga av oppdraget.

Overfor NTB trekker forsvarsministeren fram Russland som den største tryggingstrusselen.

– Det store problemet no er eit meir agerande Russland, og eit meir spent forhold til fleire stormakter med ambisjonar, seier han.

Uklare økonomiske rammer

Statsråden legg til at det òg er utfordringar med å oppfylle Noregs forpliktingar overfor Nato.

– Det er ikkje berre økonomiske forpliktingar, men vi må òg sjå på om kapasiteten vår passar til å utføre oppdraga våre i alliansen, seier han.

Bakke-Jensen vil ikkje seie noko konkret om kva dei økonomiske rammene for oppdraget til forsvarssjefen blir. Men han slår fast at lovnaden til regjeringa om at ein skal styrke Forsvaret, ligg i botnen av utarbeidinga av det fagmilitære rådet.

– At vi skal røre oss ytterlegare opp mot 2 prosent av BNP, ligg som ein premiss, seier han.

Han legg til at det allereie er bygd opp eit godt grunnlag, og at forsvarssjefen no får «gode rammer» for eit framtidig godt forsvar.

To fregattmoglegheiter

Ifølgje forsvarsministeren er det to moglegheiter for kva ein gjer med den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad.

– I vår eller tidleg i sommar vil vi avgjere om han skal reparerast eller ikkje. Skal han reparerast, er oppdraget greitt, seier Bakke-Jensen.

Om han ikkje kan reparerast, vil det bli vurdert om den operative evna til fartøyet kan erstattast.

Statsråden ser for seg innkjøp av ny fregatt, andre havgåande fartøy – til dømes ubåtar – eller innkjøp av fleire P-8-militærfly, som moglege løysingar.

– Det er skissert mange alternativ, og ein del av jobben til forsvarssjefen blir å komme med tilrådingar om det.

Nærvære i nord og Nato

Bruun-Hanssen seier han deler oppfatninga til regjeringa av den sikkerheitspolitiske situasjonen. Han er glad for at regjeringa er samd i at det er nødvendig å styrke Forsvaret.

Forsvarssjefen meiner det peikar seg ut to område med utfordringar før arbeidet byrjar.

– Det første er at vi må styrke Forsvaret, slik at vi kan ha eit betre og relevant nærvære i nordområda. Det ligg først og fremst på maritim side, men også på landsida, seier Bruun-Hansen.

Dernest er forsvarssjefen, til liks med Bakke-Jensen, opptatt av at Noreg må gire opp innsatsen sin i Nato.

– Og så treng vi å styrkte evna til å bidra på ein truverdig måte i Nato. Vi må ta delen vår av styrkinga av det kollektive forsvaret. Der treng vi spesielt å styrke landsida, men også sjøsida.

