LO-leiaren med varmt forsvar for Aps Lofoten-kompromiss

innenriks

Gabrielsen brukte taletid på å framsnakke norsk olje- og gassindustri då han heldt helsingstale til partiet fredag.

– Noreg styrer ikkje etterspørselen etter olje, men vi kan sørge for at den vi leverer blir produserte med så små klimautslepp som mogleg. Då er det ikkje likegyldig om olja eller gassen kjem frå Johan Sverdrup eller oljesandprosjekt i Canada med hundre gonger så store utslepp, sa han.

– Vi har dårleg tid, då kan vi ikkje la symbolpolitikken gå føre realpolitikken.

Han understreka at dei tilsette i næringa har kompetansen som trengst for å gå over til nye og fornybar energiformer frå vind og vatn.

– For å gjere Thorvald Stoltenbergs ord til mine eigne: for meg er ordet kompromiss eitt av dei vakraste vi har.

I forkant av landsmøtet har både AUF og 10 av 15 fylkeslag gått inn for å endre kompromisset frå 2017, der partiet gjekk inn for berre delvis vern av dei sårbare områda Lofoten, Vesterålen og Senja mot oljeverksemd.

(©NPK)