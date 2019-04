Næringsministeren: Mange kommunar og sjukehus er gammaldagse

innenriks

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) presenterer den nye helsenæringsmeldinga til regjeringa saman med helseminister Bent Høie (H) fredag.

– Bent Høie og eg er heilt sikre på at meldinga blir sett på som ein heilt tydeleg beskjed til sjukehusa og kommunane om å samarbeide med den private helsenæringa, seier Isaksen til Dagens Næringsliv. Det meiner han dei ikkje gjer no.

– For mange kommunar er for gammaldagse, og for mange sjukehus er for gammaldagse. Dei tenker gammaldags, og mange kommunar blir i verste fall motspelar for nye innovative løysingar, seier Isaksen.

Ifølgje helseminister Høie opplever aktørar at det blir ytt motstand på enkelte sjukehus, i staden for at dører blir opna.

– Eg litt overraska over karakteristikken, eg stussar over ordbruken, seier leiar Gunn Marit Helgesen i kommuneorganisasjonen KS.

– Det er løysingane som er det avgjerande, ikkje om ein aktør er privat eller offentleg, seier ho og konkluderer:

– Eg trur dørene er vidopne viss vi kan finne gode løysingar.

