Ny rekord for Sp i TV 2-måling – krisetal for Ap

innenriks

Arbeidarpartiets oppslutning endar på 24,3 prosent, ein tilbakegang på 3,1 prosentpoeng sidan førre TV 2-måling. Det er like lite som i stortingsvalet i 2001, då partiet gjorde sitt dårlegaste val sidan 1924 og regjeringa måtte gå av, melder TV 2.

Senterpartiet på si side har no ei oppslutning som er betre enn brakvalet i 1993 då dei oppnådde 16,7 prosents oppslutning etter ein valkamp prega av EU-saka der Noreg sa nei til medlemskap året etter. Partiet går fram med 4,1 prosentpoeng sidan førre måling i mars.

Sp-leiar Trygve Slagsvold Vedum kan med andre ord smile heile vegen til Løvebakken og har eit klart råd til Støre & Co som for tida har landsmøte i Oslo:

– Eg meiner at dei bør bli med oss på all politikken vår, humrar han. Vedum understrekar òg at resultatet er veldig motiverande.

– Noko av grunnen er nok at vi har brukt mykje tid på å stille lister og reist rundt i heile landet, meiner han.

Bakgrunnstala viser at Ap har mista 60.000 veljarar til Sp sidan førre val i 2017, medan 50.000 tidlegare Ap-veljarar seier dei ville ha valt SV eller Raudt viss det var stortingsval i dag.

Blant regjeringspartia går Høgre kraftig tilbake med 3,2 prosentpoeng til 21,6 prosent. KrF og Venstre ligg under sperregrensa, KrF med 3,7 prosent og Venstre med 3,4 prosent. For KrF er det inga endring frå førre månad, medan Venstre går fram med 1,2 prosentpoeng. Framstegspartiet går fram med marginale 0,2 til ei oppslutning på 10,4 prosent.

Raudt med 5,1 (+ 0,3) og Dei Grøne med 5,0 (+ 1,4) held seg begge over sperregrensa. Dette er den høgaste oppslutninga på stortingsmålinga for Dei Grøne sidan august 2015

Sekkeposten «Andre parti» får 2,2 prosents oppslutning (tilbake 1,5 prosentpoeng).

(©NPK)