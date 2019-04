Oljefondet får gå tyngre inn i fornybar energi

innenriks

Ramma gjeld investeringar i unotert infrastruktur for fornybar energi. Dette omfattar ifølgje Noregs Bank ulike typar fysiske anlegg som blir brukt til produksjon, overføring, distribusjon og lagring av fornybar energikjelder.

Fornybar energi er eit område i sterk vekst, poengterer regjeringa i ei pressemelding om stortingsmeldinga om fondsmeldinga fredag.

Ein stor del av investeringsmoglegheitene innan fornybar energi er i den unoterte marknaden, særleg i infrastrukturprosjekt. Forventningar om betydelege investeringar i tida framover gjer denne marknaden interessant for institusjonelle investorar som Statens pensjonsfond utland, heiter det vidare.

– Regjeringa opnar for at Statens pensjonsfond utland kan investerast i unotert infrastruktur for fornybar energi innanfor dei særskilde miljørelaterte mandata. Det skal stillast same krav til lønnsemd og openheit som for andre investeringar, seier finansminister Siv Jensen (Frp).

Den øvre ramma for desse investeringane blir dobla, frå 60 til 120 milliardar kroner. Det blir lagt opp til ei særskilt øvre grense for investeringar i unotert infrastruktur for fornybar energi på 2 prosent av fondet.

– Dette er investeringsstrategi, ikkje klimapolitikk, understrekar finansministeren.

