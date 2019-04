Ordførarane skal bli Aps frontsoldatar i arbeidslivet

innenriks

Der er ordførarane tiltenkt ei særs viktig rolle, seier leiar av Aps arbeidslivsutval Arild Grande til NTB.

– Dei er mykje viktigare enn mange trur, seier Grande og viser til at kommunesektoren sjølv er den største arbeidsgivaren i landet.

– For det andre kan dei ta eit større ansvar i å få på plass eit samarbeid mellom skule og arbeidslivet og få til eit tettare partssamarbeid mellom skule, kommune og arbeidsgivarar, slik at vi får rigga den arbeidskrafta som næringslivet har behov for, seier Grande, som meiner kommunevalet i haust vil bli eit vegskilje når det gjeld arbeidslivspolitikk.

Hausta jubel

I landsmøtesalen på Oslo Kongressenter hausta Grande jubel då han fredag presenterte det nye manifestet til arbeidsutvalet og lova eit oppgjer med marknadstenkinga bak New Public Management.

– Høgre-regjeringa og aggressive arbeidsgivarar er den største trusselen mot arbeidslivet, sa han.

Manifestet inneheld 150 ulike forslag som Ap meiner vil bidra til eit tryggare arbeidsliv. Blant tiltaka utvalet går inn for, er å ruste opp Arbeidstilsynet, styrke arbeidet mot sosial dumping og ikkje minst skape fleire heiltidsstillingar, mellom anna ved å styrke retten til heiltid i arbeidsmiljølova.

– Har komme kort

Ap vil òg ha eit realt kompetanseløft.

– Vi har komme svært kort når det gjeld å investere i kompetanse. Det kjem til å krevje mykje. Men regjeringa har så langt berre sett av småpengar, hevdar Grande.

Sjølv har Ap foreslått å setje av 100 millionar kroner til eit eige kompetansefond.

– Men dette er berre ein sped start. Vi skal opp i store summar, seier Grande, som mellom anna vil finansiere dette gjennom ei reversering av skattekutta.

Han peika på ufrivillige deltidsarbeidarar, unge som ikkje får komme inn i arbeidslivet og seniorar som blir støytte ut.

– Med dagens regjering spreier uvissa seg i arbeidslivet. Fleire faste jobbar blir fortrengde av innleige, medan privatisering pressar arbeidstakarane, både gjennom oppseiingar og dårlege lønns- og arbeidsvilkår, seier Grande.

Innleige-forbod

Han varslar òg at Ap vil legge fram forslag for Stortinget om at det blir innført eit forbod mot innleige i utsette område.

– Det som hastar mest no, er byggebransjen i Oslofjord-området. Vi ser at innleige fortrenger faste tilsettingar og at produktiviteten som følgje av dette går ned, seier Grande som trur dette er i ferd med å presse seg fram òg på og i andre område.

– Regjeringa har moglegheit til å få på plass eit slikt forbod gjennom ein forskrift. Det kjem vi til å fremme forslag om, seier han.

– Tar ikkje alvorleg

Leiar i fellesforbundet Mette Nord er svært fornøgd med Aps nye arbeidslivspolitikk.

– Han tar eit oppgjer med eit uansvarleg arbeidsliv som har fått lov til å utvikle seg, seier ho til NTB og peikar mellom anna på den pågåande rettssaka mellom Aleris – som no har skifta namn til Stendi – og 24 av dei innleigde konsulentane i selskapet som har gått til sak fordi dei hevdar å ha hatt krav på fast tilsetting.

– Regjeringa tar ikkje utfordringane på alvor, meiner Nord.

