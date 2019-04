Over fire av ti lokalpolitikarar har opplevd hat og truslar

innenriks

Det viser ei undersøking Ipsos har utført for KS.

– Omfanget av hat og truslar mot lokalpolitikarar er svært alvorleg. Det truar både demokratiet og ytringsfridommen når folk ikkje tør debattere viktige samfunnsspørsmål. Når om lag halvparten seier dei vurderer å ikkje stille opp i val, så er vi i alvorleg krise, seier styreleiar Gunn Marit Helgesen i KS.

Tala viser òg at 15 prosent har slutta som ein konsekvens av truslane.

Undersøkinga viser vidare at dei yngste lokalpolitikarane er dei som får flest hatefulle ytringar.

I tillegg til dette har 13 prosent fortalt at dei har opplevd direkte truslar.

– Dersom yngre ikkje vil delta i den offentlege debatten eller i eit kommunestyre fordi dei blir trua eller blir utsette for hets, kan det få alvorlege konsekvensar for samfunnet vårt. Det er viktig at vi snakkar om dette og er tydelege på at ingen skal tole hat, truslar eller sjikane, seier Helgesen.

(©NPK)