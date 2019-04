Regjeringa vil gjere varsling tryggare og enklare – utan eige varslingsombod

innenriks

Regjeringa har no tatt stilling til utgreiinga til varslingsutvalet og kom fredag med forslaga sine til endringar i arbeidsmiljølova.

Regjeringa vil ikkje følgje opp forslaget frå utvalet om å opprette eit nasjonalt varslingsombod, som involverte i varslingsprosessar kan vende seg til for rettleiing og støtte.

I samband med høyringa av dette forslaget har Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombodet trekt fram at oppretting av eit varslingsombod vil medføre vanskelege grenseoppgangar mellom desse organa og eit ombod, i tillegg til overlapp av oppgåver.

Derfor blir det i staden foreslått at ein skal styrke Arbeidstilsynet, som allereie har bygd opp kompetanse om varsling.

Nemndforslag på høyring

Regjeringa er likevel samd i forslaget til utvalet om å behandle saker om gjengjelding som følgje av varsling, i nemnd.

Her blir det foreslått å bygge vidare på ei eksisterande nemnd, i staden for å etablere ei ny.

Det er særleg aktuelt å sjå på ei løysing der desse sakene blir lagde til Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova, men det kan òg vere aktuelt å sjå på ei alternativ løysing der ein nyttar seg av Diskrimineringsnemnda, som også vart vurdert av utvalet.

Denne delen av forslaget vil sannsynlegvis bli send på høyring hausten 2019. Det er uklart når resten av lovforslaget eventuelt vil gå ut på høyring.

Lovfesting av vage omgrep

I tillegg blir det foreslått å lovfeste innhaldet i omgrep som «kritikkverdige forhold» og «gjengjeldelse».

Desse omgrepa har vorte kritiserte for at dei kan vere vanskelege å forstå, og at ordlyden gir grunnlag for usikkerheit for både varslarar og verksemder.

Kritikkverdige forhold blir i forslaget definert som forhold som inneber fare for liv eller helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon, styresmaktsmisbruk, uforsvarleg arbeidsmiljø eller brot på personopplysningssikkerheita.

Gjengjelding blir definert som «enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse som er en følge av eller en reaksjon på at arbeidstaker har varslet».

Døme på dette er mellom anna truslar, trakassering, endring i arbeidsoppgåver, omplassering, degradering, suspensjon, oppseiing, avskjed og ordensstraff.

Framgangsmåte for varsling

I tillegg blir det lovfesta ein framgangsmåte for varsling og for korleis arbeidstakar kan varsle internt, eksternt og til media eller offentleg.

Arbeidstakar kan etter forslaget til dømes varsle til media om varselet gjeld kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, om arbeidstakar først har varsla internt, eller om arbeidstakar har grunn til å tru at intern varsling ikkje vil vere formålstenleg.

Intern varsling kan etter forslaget skje på fleire måtar, mellom anna ved å varsle til arbeidsgivar eller ein representant for arbeidsgivar, i samsvar med varslingsplikt, eller via verneombod, tillitsvalt eller advokat.

