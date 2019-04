Politifolk fortvilar: Nærpolitireforma skapar eit fjernare politi

innenriks

Politifolk uttrykker frustrasjon over arbeidssituasjonen sin etter at den såkalla nærpolitireforma tredde i kraft for drygt tre år sidan. Det er allereie klart at sjølve endringsarbeidet i reforma stel betydeleg med ressursar og kapasitet frå ordinært politiarbeid, ifølgje ein fersk rapport frå Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Men i eit nytt forskingsprosjekt ved Arbeidsforskingsinstituttet (AFI) uttrykker tenestemenn òg sterk misnøye med fleire av dei konkrete konsekvensane av reforma.

– Reforma flyttar politiet frå mange av dei tradisjonelle hjelpeoppgåvene og til meir kontrollorienterte oppgåver: politiet skal kontrollere og reagere, framfor å hjelpe. Spissformulert dreier det seg om politiet skal tene folket eller regulere det, seier forskingsleiar Christin Thea Wathne ved Oslomet til NTB.

Saman med Helene Gundhus frå Universitetet i Oslo og Niri Talberg frå Fafo har ho skrive den drygt 80 sider lange rapporten «Hvilket politi skal vi ha? Nærpolitireformen tre år etter», som blir lagd fram torsdag formiddag.

Forskarane har fått svar frå rundt 3.100 respondentar innover i politiet på spørsmål som bygger på opplysningane som kom fram under intervju med tenestepersonell i Oslo politidistrikt og i Politidirektoratet.

Ventar på terror

Opplysningane er formidla i kapittelet «Konturene av en ny politirolle: politiansattes erfaringer med nærpolitireforma» i boka «Politireformer». Her kjem det fram at:

* Større politidistrikt, færre tenestestader og mindre lokalt nærvære har ført til svakare lokalkunnskap hos tenestemennene. Asker og Bærum politidistrikt er no innlemma i Oslo politidistrikt, der tenestemenn frå Asker har vorte sende på oppdrag på Holmlia, der nettopp lokal kjennskap og kunnskap har vore viktig for politijobben.

* Den uformelle kontakten med nærmiljøet, som har skapt tryggleik og kjennskap, er sterkt redusert, til fordel for ei kontrollerande og reaktiv tilnærming. Det har vorte mindre tilfeldig og uformell politikontakt. Politiet kjem først når noko har skjedd og har mindre moglegheiter til å jobbe førebyggande.

* Terrorberedskapen etter 22. juli har ført til at politiressursar står på vent, framfor å vere ute og kjempe mot kriminalitet. Fleire av dei som er intervjua fortel at dei ikkje lenger skal ta mindre oppgåver når det er stille, men vere «klar for terror». På dette punktet avvik opplevinga til Oslo-politiet frå kollegaer i resten av landet.

Ikkje tilsikta

Ein respondent blir dessutan sitert på at «Folk som kjem til politiet gjør det gjerne som siste utvei. Vi kan ikke henvise dem til noen andre. Vi må si at du får dessverre ikke hjelp. Det er tungt.»

Benedicte Bjørnland, som hadde den første arbeidsdagen sin som politidirektør måndag, tok i eit intervju med NTB til orde for å gå bort frå namnet nærpolitireforma til å kalle det ei profesjonaliseringsreform.

– Ein viktig hensikt med reforma er å samle spisskompetanse i større og sterkare fagmiljø, og dessutan å rekruttere og tileigne seg ny kompetanse for å kunne jobbe og etterforske betre i digitale omgivnader, poengterte ho.

– Det at det blir færre lensmannskontor og tenestestader over heile landet er ein del av det arbeidet med å samle personell for å kunne lage større fagmiljø. Det kan vere sårt for eit lite lokalmiljø å miste ein kjær lensmann, men kvar kommune skal framleis ha politikontakten sin. Når dette har fått sett seg litt, har eg tru på at vi skal klare å levere gode tenester til kommunane, seier Bjørnland til NTB.

På plussida svarar både etterforskarar og patruljerande at politiarbeid på staden (PPS) er positivt, men fleire påpeikar at politiet dreiv med PPS òg før politireforma tredde i kraft.

Fakta om dei nye politidistrikta:

* Oslo: Dekker Oslo og dessutan Asker og Bærum. Hovudsete: Oslo.

* Sør-Øst: Dekker fylka Telemark, Vestfold og Buskerud og dessutan Jevnaker kommune i Oppland. Erstatta politidistrikta Telemark, Vestfold, Nordre Buskerud og Søndre Buskerud. Hovudsete: Tønsberg

* Innlandet: Hedmark og Oppland fylke. Erstatta politidistrikta Hedmark, Gudbrandsdal og Vestoppland. Hovudsete: Hamar

* Agder: Dei to Agder-fylka unntatt Sirdal kommune i Vest-Agder. Svarer til politidistriktet før politireforma. Hovudsete: Kristiansand

* Aust: Østfold og austlege delar av Akershus. Erstatta politidistrikta Østfold, Follo og Romerike. Hovudsete: Ski

* Sørvest: Omfattar Rogaland fylke og dessutan Sirdal kommune i Vest-Agder. Erstatta politidistrikta Rogaland og dessutan Haugaland og Sunnhordland. Inntil vidare omfattar distriktet dei sørlegaste kommunane i Hordaland. Hovudsete: Stavanger

* Vest: Erstatta politidistrikta Hordaland og Sogn og Fjordane. Kommunane Fitjar, Stord og Bømlo sør i Hordaland blir inntil vidare ein del av Rogaland, men skal etter planen inn i Vest politidistrikt når transportløysingar som det ferjefrie sambandet Hordfast kjem på plass. Hovudsete: Bergen

* Møre og Romsdal: Omfattar Møre og Romsdal fylke. Erstatta politidistrikta Sunnmøre, og dessutan Nordmøre og Romsdal. Hovudsete: Ålesund

* Trøndelag: Dekker Trøndelag fylke og erstatta politidistrikta Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Omfattar òg Bindal kommune, heilt sør i Nordland. Hovudsete: Trondheim

* Nordland: Omfattar Nordland fylke. Erstatta politidistrikta Helgeland, Salten, sørlege delar av Midtre Hålogaland. Hovudsete: Bodø

* Troms: Omfattar Troms fylke, inkludert kommunane som var ein del av Midtre Hålogaland politidistrikt. Hovudsete: Tromsø

* Finnmark: Omfattar heile Finnmark fylke. Erstatta politidistrikta Vest-Finnmark og Aust-Finnmark. Hovudsete: Kirkenes

(©NPK)