Avfallsdeponi-tilhengarane kan ha tapt kampen om Brevik

innenriks

– Det er ikkje selskapet vårt Noah som er ansvarleg for at det skal komme ny behandlingskapasitet for farleg, uorganisk avfall i landet vårt. Det er staten Noreg ved regjering og Stortinget, seier Bjørn Rune Gjelsten til VG.

Etter over sju år med utvikling av ny mottakskapasitet for farleg spesialavfall i Dalen gruve i Brevik i Telemark, stoppar Gjelsten og avfallsselskapet hans Noah investeringane i prosjektet.

Noahs anlegg på Langøya i Holmestrand byrjar å bli fullt, men Gjelsten har ikkje fått velsigning frå regjeringa til å gå vidare med utvikling av gruvene under Brevik. No kan det ende med at staten må ta over prosjektet, trur Gjelsten.

Tilbyr staten å ta over

– Ja, det gjer eg, dersom det løyser situasjonen. Vi trur staten fort kan bli ansvarleg eigar og drivar dersom staten ikkje kan legge forholda til rette for at næringslivet sjølv kan ta denne oppgåva. Noah er ikkje avhengig av å drive farleg avfallsverksemd i Noreg, seier Gjelsten.

Han har bedt om ein statleg reguleringsplan for å få overprøvd avgjerda til Porsgrunn kommune om å nekte å omregulere området slik at kalkgruvene kan bli framtidsdeponi for farleg avfall i Noreg.

Regjeringa har utsett å ta ei avgjerd i vente på vurderingane til ei ekspertgruppe som er sett ned for å sjå på saka.

Trøbbel for Venstre

Prosjektet har møtt stor lokal motstand i Porsgrunn og nabokommunen Bamble etter at Miljødirektoratet gav fjellhallane i Brevik grønt lys til å ta over når Langøya-deponiet er fylt opp i 2022. Direktoratet meiner det er mogleg å etablere anlegget i Brevik innan deponiet på Langøya er fullt, men medgav i november i fjor at tida er «svært knapp».

Ansvarleg statsråd, klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), lova i 2017 at Venstre ikkje ville køyre over lokaldemokratiet. Han har ikkje kommentert saka måndag.

Carl-Erik Grimstad, som sit på Stortinget for Venstre, sa i eit intervju med VG i februar at partiet bør vurdere å gå ut av regjeringa dersom det blir opna for å lagre spesialavfall i dei gamle gruvene.

(©NPK)