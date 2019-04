DNB ventar endå sterkare lønnsvekst

innenriks

– Vi har oppjustert prognosen vår for den samla lønnsveksten til 3,3 frå 3,1 prosent og ventar at lønnsveksten skal stabilisere seg på dette nivået, skriv seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets i den siste rapporten sin om dei økonomiske utsiktene dei næraste åra.

Samtidig ventar analytikarane ein prisvekst på 2,4 prosent i år. Det betyr at lønnstakarane i gjennomsnitt får 0,9 prosent reallønnsvekst – det du sit igjen med når inflasjonen har tatt sitt, òg kalla kjøpekraft – viss prognosane slår til.

For éi veke sidan vart LO og NHO, 15 timar på overtid, samde om eit oppgjer som gir LO-medlemmene anslagsvis gjennomsnittleg 3,2 prosent i lønnsvekst – «eit veldig godt oppgjer», ifølgje LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen. Frontfagsmodellen inneber at ramma LO og NHO blir samde om, gir sterke føringar for oppgjera i resten av det organiserte arbeidslivet, og dannar nærast eit tak for oppgjera i LO-familien.

Olja hjelper fastlandet

Og saman med gode vekstutsikter i norsk økonomi dei næraste åra, er det òg lyse utsikter for lønnsmottakarane dei tre neste åra. DNB ventar at spriket mellom inflasjonen og lønnsveksten skal auke ytterlegare, noko som tilseier at kjøpekrafta til folk flest aukar tilsvarande. Medan lønnsveksten skal halde seg på 3,3 prosent i 2020, 2021 og 2022, skal prisstiginga falle til 2,1, 1,9 og 1,8 prosent i same periode, ifølgje DNB Markets' anslag.

– Den norske økonomien har henta seg inn frå tilbakeslaget etter fallet i oljeprisane i 2014, idet olje- og gassektoren har tilpassa seg lågare oljeprisar og vunne tilbake lønnsemda. Vi ventar at petroleumsinvesteringane skal auke med 13 prosent i 2019 og bidra til å setje fart i fastlandsøkonomien, heiter det i DNBs rapport om dei økonomiske utsiktene.

Aamdal poengterer at det òg er venta betydeleg investeringsvekst i den norske produksjonsindustrien, fordi den svake norske krona har bidratt til at norske industribedrifter har vunne ei stor mengde kontraktar.

Lågare arbeidsløyse, høgare rente

Ein kraftig auke i straumprisane i vinter har lagt ein påviseleg dempar på forbruket til hushalda og praktisk tald utsletta den vesle reallønnsauken frå hovudoppgjeret i fjor. Men i år skal pipa få ein annan lyd, meiner prognosemakarane: Auka kjøpekraft vil føre til at forbruket til hushalda tar seg opp.

Likevel vil endå ein renteauke i år legge ein liten dempar på stemninga. Auka styringsrente forplantar seg raskt i marknaden og vil gjere bustadlån dyrare. Det er svært sannsynleg med ein renteauke i august, men mest sannsynleg kjem han ikkje før i september, ifølgje DNB.

– Kombinert med lågare renteprognosar i utlandet og risiko for svakare vekst i Europa, ventar vi at Noregs Bank set renta på vent i juni og tar sikte på ein auke under rentemøtet i september, heiter det i rapporten.

DNB Markets ventar ytterlegare ein renteauke i denne perioden – i mars neste år.

DNB Markets ventar at den registrerte arbeidsløysa hos Nav skal falle til 2,3 prosent i år, medan arbeidsløysa i den breiare arbeidskraftundersøkinga til Statistisk sentralbyrå (SSB) kjem til å ligge på drygt 3,8 prosent, noko over normalnivået.

