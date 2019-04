Regjeringa droppar «under streken»-finansiering av fregatt og regjeringskvartal

innenriks

«Under streken»-forslaget var med då regjeringa la fram Granavolden-plattforma i januar.

Der vart det foreslått at eit nytt regjeringskvartal og erstatninga av den forliste fregatten KNM Helge Ingstad skulle finansierast med oljepengar, utanfor handlingsregelen og oljepengebruken som blir sett av på statsbudsjettet.

No droppar regjeringa forslaget, skriv Dagens Næringsliv.

– Vi har hatt diskusjonar om spørsmålet om sjølvassurandør og oppfølging av Granavolden-plattforma, og i arbeidet med RNB (revidert nasjonalbudsjett, red.anm.) har vi sett på er kva slags alternativ vi har. Summen av svaret på dette er at vi vil halde oppe dagens ordning, sidan dei andre moglege modellane ikkje gir oss noko særleg meirgevinst, seier statsminister Erna Solberg (H).

– Bra med debatt

Forslaget om «under streken»-løysinga vart ikkje godt mottatt, og mange meinte at ei slik løysing ville bryte med norsk budsjettpraksis.

Finansminister Siv Jensen (Frp) seier til avisa at dei opplevde debatten rundt forslaget som «bra».

– Det er alltid bra at det er debatt i samfunnet om ulike formuleringar i ei plattform. Vi skreiv at vi skulle greie ut dette, og vi har no gått gjennom det og konkluderer med at vi vidarefører ordninga vi har, seier Jensen.

Blir lagt fram i mai

Heile vurderinga blir lagt fram for Stortinget i samband med revidert nasjonalbudsjett i mai.

Hovudpunkt, som vart gjort kjent i DN måndag, inneber mellom anna at utgifter til å skaffa til vegar etter tap og skadar framleis skal dekkjast innanfor dei ordinære budsjettrammene, såkalla «over streken»-finansiering.

Ein nærare gjennomgang av staten som sjølvassurandør vil òg bli lagt fram for Stortinget.