Kreftforskarar heidra med pris

innenriks

Det er første gongen prisen blir delt på to mottakarar. Anne Simonsen og Brystkreftgruppa får 1 million kroner kvar.

«Anne Simonsen har gjennom sin imponerende karriere fokusert på cellebiologisk grunnforskning, og spesialisert seg på hvordan kreft oppstår. Denne kunnskapen er viktig for å kunne bekjempe kreft», skriv Kreftforeningen i grunngivinga for tildelinga.

Om Norsk brystkreftgruppe viser foreininga til at dei 30 legane og forskarane gjennom over 30 år ha jobba for betre brystkreftbehandling.

«Dette har uten tvil hatt stor betydning for tidligere og kommende brystkreftpasienter i Norge», heiter det i grunngivinga.

Kong Harald stod for den høgtidelege overrekkinga tysdag. Prisen er ein vitskapleg heider for ypparleg forsking.

