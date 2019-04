Små barnehagar får 263 millionar kroner for å auke bemanninga

innenriks

– Foreldre skal vere trygge på at det er nok tilsette på jobb til å ta godt vare på barna deira. Tilskotet vil gjere det lettare for dei aller minste barnehagane å oppfylle bemanningskravet. Eg forventar at både kommunale og private barnehageeigarar prioriterer å følgje opp bemanningsnorma, seier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

I fjor vart det innført ei bemanningsnorm i barnehagane som seier at det skal vere maksimalt tre barn under tre år per vaksen. For dei større barna skal det vere maksimalt seks barn per vaksen.

Sanner påpeikar at dei små barnehagane ikkje har like stor økonomisk handlefridom til å omdisponere ressursar slik at dei oppfyller bemanningskravet. Derfor blir dei små barnehagane prioriterte i overgangsordninga.

(©NPK)