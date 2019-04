Stoppa produksjonen på Aasta Hansteen-feltet etter gasslekkasje

innenriks

Kommunikasjonssjef Morten Eek i Equinor opplyser at det måndag klokka 13.28 oppstod ein feil i måleutstyret i turbinane til ein gasseksport-kompressor, skriv Stavanger Aftenblad.

– Det gjorde at vi fekk ein stopp i eksportsystemet. Då oppstår det eit behov for å fakle produksjonen. Under fakling av gass, oppstod det ein lekkasje i ein flense, seier Eek til avisa.

Lekkasjen førte til at dei tilsette måtte kle seg i overlevingsdrakter og gå om bord i livbåtar. I tillegg vart produksjonen på feltet stansa.

– Éin time seinare var situasjonen avklart. Prosessanlegget var då tømt for trykk. I og med at vi framleis jobbar med å finne årsaka til gasslekkasjen, og det sannsynlegvis vil vere behov for reparasjonar, er produksjonen stengd inntil vidare. Det er likevel ingen planar om å sende tilsette til land, seier kommunikasjonssjefen.

Hendinga er varsla til Petroleumstilsynet. Equinor er operatør på gassfeltet, som starta produksjonen like før jul.

(©NPK)