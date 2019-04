Ap-politikar fekk dekt reiser ho ikkje var på – trekker seg mellombels frå fleire verv

innenriks

– Det er viktig for meg at feil blir opp retta og at alle fakta kjem på bordet. Derfor har eg komme til at det er riktig at eg trekker meg mellombels frå vervet mitt som nestleiar i Rogaland Ap medan denne saka går føre seg, skriv ho på Facebook onsdag morgon.

Ho vil heller ikkje møte i eventuelle møte i landsstyret i denne perioden.

Frå januar 2017 til oktober 2018 leverte Liadal reiserekningar for ein halv million kroner til Stortinget, skriv Aftenposten. Avisa har avdekt at i reiserekningar for over 60.000 kroner var stortingsrepresentanten ein annan stad enn det ho oppgav.

Ho erkjenner at ho har levert reiserekningar for reiser ho aldri har vore på. Ho forklarer det delvis med at planlagde reiser har vorte avlyst og at ho har levert rekningar på feil datoar. Ho legg til at det kan vere vanskeleg å forstå reiserekningssystemet, og at «det er ikke alt som er like åpenbart alltid».

Støre: Klok avgjerd

– Det er riktig av Hege Liadal å trekke seg mellombels frå verva sine inntil saka om reiserekningane er avklart. Brot på Stortingets regelverk er alvorleg, uansett om det er rot eller bevisste handlingar. Derfor er det ryddig at Hege beklagar og seier at ho skal bidra til å oppklare denne saka, seier partileiar Jonas Gahr Støre til NTB.

Han vart orientert tysdag ettermiddag om at det er «stilt alvorlige spørsmål ved hennes reiseregninger», og seier til NRK at partiet vil ta stilling til saka når Stortinget har gjort sin gjennomgang. Han poengterer at reiserekningane inngår i ei tillitsbasert ordning og tar no til orde for at Stortingsadministrasjonen og partigruppene evaluerer om kontrollrutinane er gode nok.

– Vi har førebels ikkje oversikt over omfang og detaljar, og det er viktig at Stortinget går grundig gjennom dette slik at alle fakta kjem på bordet, og vurderer vidare oppfølging, seier han til NTB.

– Veldig lei meg

Liadal seier ho samarbeider med Stortinget for å få alt avklart i saka.

– Eg har jobba med Stortingets rekneskapskontor og vil fortsetje å ha dialog med Stortingsadministrasjonen og partiet for å oppklare det som har skjedd. Igjen er det viktig for meg å understreke at eg er veldig lei meg for dette og at eg vil betale tilbake der eg har gjort feil med reiserekningane, skriv Ap-representanten på Facebook.

I eit tilfelle der Liadal oppgav å besøke Odda og Tyssedal i jobbsamanheng, viste eit bilde ho la ut på Facebook at ho var heime i Haugesund. For køyreturen, som aldri fann stad, fekk ho refundert over 3.000 kroner i køyregodtgjering og diett frå Stortinget. Ved eit anna tilfelle oppgav ho ifølgje avisa å ha hatt medievakt for partiet i Oslo, og krev refusjon for ei pendlarreise frå Haugesund til Oslo. I realiteten var ho på Beyoncé-konsert i København.