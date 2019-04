Fleire søker om erstatning etter pasientskade

innenriks

NPE behandla 19 prosent fleire saker i første kvartal i år enn i same periode i fjor.

– Vi har satsa kraftig på å effektivisere saksarbeidet vårt, og desse tala viser at vi er godt på veg i målsettinga vår om å behandle fleire saker raskare, seier direktør Rolf Gunnar Jørstad.

Han reknar med at det vil komme rekordmange søknader gjennom året og har sett ein prognose på 6.200 saker i 2019. Det vil i så fall vere den høgaste mengda saker på eit år.

I 2018 utbetalte NPE 238 millionar kroner i erstatningar første kvartal, medan det i år vart utbetalt rundt 243 millionar kroner. Dette er ein auke på 2 prosent.

– Auken i utbetalingane kjem av først og fremst at vi får ferdigbehandla fleire saker. Vi er opptatt av å sørge for så rask utbetaling som mogleg, fordi vi veit at dette er viktig for brukarane våre, seier Jørstad.

Direktøren minner om at ein kan ta ein kort sjekk på nettsidene til NPE for å sjå om ein kan søke erstatning for ein skade ein har fått i helsetenesta.

(©NPK)