Halvparten av barn i studie var ikkje aktive nok

innenriks

Barna, som er mellom tre og seks år gamle, gjekk med aktivitetsmålar i 14 dagar for å sjå kor mykje dei rørte seg, melder NRK.

Helsedirektoratet tilrår fysisk aktivitet med moderat til høg intensitet minst éin time om dagen for norske barn. 45 prosent av barna i undersøkinga nådde ikkje det målet. Dei 20 prosent minst aktive låg på moderat eller høg intensitet i 39 minutt. For dei 20 prosent mest aktive var talet 97 minutt.

Undersøkinga, som er gjort av Høgskulen på Vestlandet, viste òg at barna var klart meir aktive i vekedagane, når dei var i barnehagen, enn når dei var heime med foreldra. Gutane var meir aktive enn jentene, og dei eldste var meir aktive enn dei yngste.

– Sidan barnehagen er så viktig for fysisk aktivitet, ser vi eit potensial for at barna kan bli endå meir aktive i barnehagetida, seier professor Eivind Odland, som leidde prosjektet. Han påpeikar at det er dei minst aktive barna som særleg vil ha fordelar av auka aktivitet.

(©NPK)