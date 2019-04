Hege Haukeland Liadal trekker seg mellombels frå fleire verv

innenriks

– Det er viktig for meg at feil blir opp retta og at alle fakta kjem på bordet. Derfor har eg komme til at det er riktig at eg trekker meg mellombels frå vervet mitt som nestleiar i Rogaland Ap medan denne saka går føre seg, skriv ho på Facebook onsdag morgon.

– Det betyr òg at eg heller ikkje vil møte i eventuelle møte i landsstyret i denne perioden. Eg har jobba med Stortingets rekneskapskontor og vil fortsetje å ha dialog med Stortingsadministrasjonen og partiet for å oppklare det som har skjedd. Igjen er det viktig for meg å understreke at eg er veldig lei meg for dette og at eg vil betale tilbake der eg har gjort feil med reiserekningane, held ho fram.