Legemiddelverket: Omfattande svikt i NMDs multidosehandtering

innenriks

Det er til saman gjort åtte lovbrot, konkluderer Legemiddelverket i rapporten. Tre av lovbrota blir klassifiserte som kritiske, skriv Rogalands Avis, som først omtalte saka.

– Det er summen av alle utilstrekkelegheiter som er oppsiktsvekkande her. Avvik i denne storleiksordenen ser vi heldigvis ikkje ofte, seier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Ikkje god nok pasienttryggleik

Eitt av dei kritiske avvika handlar om manglande internkontroll som har gått utover sikkerheita til fleire pasientar. Selskapet får vidare kritikk for å ha hatt uforsvarleg låg bemanning, og for at sikkerheita til pasienten ikkje har vorte tilstrekkeleg tatt vare på når feildoseringar har vorte oppdaga.

– Vi tar saka på største alvor, og det viktigaste målet vårt er å ta vare på pasientsikkerheita. Vi oppdaterer prosedyrane våre fortløpande basert på innmelde avvik, og utbetrar dessutan arbeidsrutinane våre for å sikre og ta vare på meldingar om endringar i multidose, skriv strategidirektør og pressekontakt Miriam Skåland i Norsk Medisinaldepot i ein e-post til NTB.

Pasient vart akuttinnlagt

Det oppstod store problem etter at Norsk Medisinaldepot (NMD), som eig apotekkjeda Vitus, overtok kontrakten om å levere ferdigpakka medisindoseringar til 72 kommunar og 23.000 pasientar ved årsskiftet. Problema var mellom anna knytt til manglande medisinar og utydeleg merking.

Avviket førte mellom anna til at ein mann i 80-åra med hjartesvikt og kols fekk store pustevanskar og vart akuttinnlagt på sjukehus etter at det mangla medisin i multidosen frå NMD.

(©NPK)