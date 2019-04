Mæland opnar for ny runde med kommunesamanslåing

innenriks

Utsegna var eit svar på spørsmål frå Senterpartiets leiar Trygve Slagsvold Vedum i Stortingets spørjetime onsdag.

Han viste til at regjeringa under KS' Kommunalpolitisk toppmøte tysdag antyda at det ville komme ei ny bølgje med kommunesamanslåingar.

– Kor lenge har regjeringa tenkt å insistere på samanslåingar som kostar milliardbeløp utan at det blir betre velferd eller tydelege økonomiske gevinstar av samanslåingane? spurde Vedum.

Han viste til dømet med Viken, der prosjektleiar Harald Horne har sendt eit brev til Statsministerens kontor om at etableringa av storfylket har vorte så dyr at staten må spytte inn meir pengar for at det ikkje skal gå ut over tenestetilbodet etter at Akershus, Buskerud og Østfold er slått saman.

– Det er heilt riktig at eg er opptatt av kommunereform, vi går frå 422 til 356 kommunar neste år. Det er bra, det gir større einingar og betre og meir robuste kommunar, svarte Mæland.

– Men eg er òg veldig bekymra. Etter 1. januar neste år er det framleis sånn at halvparten av kommunane har under 5.000 innbyggarar, og nokre av dei under 3.000 innbyggarar. Det er ikkje berekraftig, heldt ho fram.

Ho viste til at alle kommunane kjempar om same ressursar når det gjeld kompetanse i tenestene, og at unge kompetente menneske ikkje nødvendigvis drøymer om å flytte til små kommunar der dei må vere åleine på jobb.

– Derfor må vi jobbe for å få fleire større administrative einingar som er i stand til å tiltrekke seg kompetanse, sa Mæland.

Når det gjaldt dømet frå Viken, viste ho til at denne prosessen ikkje er ferdig og at ein dermed enno ikkje kan vurdere konsekvensane av samanslåinga.

