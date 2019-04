Nordisk semje om avtale mot marin forsøpling

innenriks

Det var klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) som tok initiativ til den nordiske ministererklæringa.

– Eg er glad for at dei nordiske kollegaene mine har stilt seg bak det norske forslaget om eit sterkare og meir forpliktande internasjonalt samarbeid. Ingen land kan løyse problemet med marin forsøpling åleine. Dei nordiske landa forsterkar no leiarrolla vår i dette arbeidet, seier Elvestuen.

I erklæringa som vart vedtatt under det nordiske ministermøtet i Reykjavik på Island, framhevar dei nordiske miljøministrane behovet for eit sterkare globalt styresett mot marin forsøpling. Dei er samde om å gi økonomisk støtte til å utarbeide ein nordisk rapport for å sjå på moglege element i ein ny global avtale om marin forsøpling.

Ministererklæringa blir mellom anna send til leiaren i FNs miljøprogram og til EUs styrande råd. Håpet er at han vil vere med på å få fleire land til å støtte arbeidet med å utarbeide eit globalt rammeverk.

Elvestuen vart nyleg valt til president for FNs miljøforsamling, som er ein viktig møteplass for miljøministrane i verda. Dei møtest annakvart år i Nairobi, der hovudkvarteret for FNs miljøprogram ligg.

– Oppgåva mi fram mot neste møte i FNs miljøforsamling blir å legge til rette for godt samarbeid mellom landa når vi skal ta tak i dei store miljøproblema i verda. Eg vil spesielt følgje opp arbeidet for å få på plass ein avtale for å kjempe mot forsøplinga av verdshava, seier statsråden.

(©NPK)