Regjeringa innfører makspris for å ringe og sende SMS til EU-land

– I dag kostar det like mykje å ringe og sende SMS når du er på ferie eller jobbreise i eit EU-land som når du er heime. No gjer vi det òg rimelegare å ringe og sende SMS til venner eller familie som bur i EU og har utanlandsk telefonnummer, seier digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H).

Forslaget om endringar i ekomloven blir lagt fram for Stortinget onsdag. Bakgrunnen er ein ny forordning frå EU om at ein samtale ikkje skal koste meir enn cirka 1 krone og 90 øre per minutt og maksimalt 60 øre for kvar SMS til andre EU-land. Denne ordninga skal innførast i EU frå 15. mai.

– Vi tar sikte på at same prisar blir innførte i Noreg så nært opptil fristen i EU som mogleg, seier Astrup.

I tillegg foreslår regjeringa eit forbod mot at offentlege verksemder og frivillige organisasjonar tar høgare pris for bruk av femsifra nummer enn det kostar å ringe eit vanleg mobil- eller fastnummer.

– Det har over lengre tid vore uforholdsmessig dyrt å ringe femsifra nummer. Dette vil eg gjere noko med, seier digitaliseringsministeren.

