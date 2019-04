Regjeringa vil gjere smartare og grønare innkjøp

innenriks

Røe Isaksen la onsdag fram den nye stortingsmeldinga til regjeringa om offentlege innkjøp.

– Vi må bruke offentlege midlar betre og meir effektivt, samtidig som vi bidrar til å løyse dei store samfunnsutfordringane vi står overfor, meiner næringsministeren.

Stortingsmeldinga inneheld ei rekke tiltak som skal bidra til at det offentlege brukar midlane til fellesskapet best mogleg, men varslar ikkje nokon endringar i sjølve regelverket.

Statsråden meiner at det er fullt mogleg å gi innbyggjarane betre kvalitet til betre pris, og at det er mogleg å spare mange milliardar kroner på ein betre innkjøpspolitikk.

Grønare og meir effektiv

– Det offentlege bruker over 500 milliardar kroner i året på offentlege innkjøp. Desse pengane kan vi få meir igjen for, til det beste for oppdragsgivarar, leverandørar og for samfunnet. Målet med meldinga er derfor at offentlege innkjøp blir gjort på ein betre, på ein grønare og meir effektiv måte, seier Røe Isaksen.

Regjeringa har derfor mellom anna starta arbeidet med ein handlingsplan for klima- og miljøvennlege innkjøp. Det møtest med begeistring av Hovedorganisasjonen Virke.

– Må ha mindre byråkrati

– Eg er glad for at regjeringa vil utarbeide ein handlingsplan for grøne innkjøp. Då må det vere ein grunnleggande føresetnad at ein skal få grønare innkjøp utan meir byråkrati. Om berekraft skal inn i innkjøpa gjennom unødig regelendring, blir offentlege anbodsprosessar ein barriere mot grøn omstilling, medan det kan vere ein drivar gjort på rett måte, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Han peikar på at miljøvennleg innkjøpskompetanse i statlege og kommunale etatar må styrkast, og at det må gjerast enkelt å dokumentere miljøprestasjonar.

Fleire tiltak

Blant tiltaka som blir foreslåtte innført, er utvikling av meir kompetanse og profesjonalitet blant innkjøparar og utvikling av eit samarbeid mellom næringslivet og oppdragsgivarar for å utarbeide felles køyrereglar for offentlege innkjøp.

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) skal styrkast innan rettleiing og oppbygging av kompetanse på innovative innkjøp.

Regjeringa meiner òg at digitalisering av innkjøpsverksemda er ein nøkkelfaktor og vil at alle offentlege innkjøp skal heildigitaliserast innan 2024.

