Sanner lempar på fråværsgrensa for køyretimar

Dei skal dermed ikkje telje med i forhold til fråværsgrensa. Dei nye unntaka gjeld berre for dei obligatoriske køyretimane som er vanskelegast å kombinere med skulekvardagen.

– Fråværet har gått ned etter at fråværsgrensa vart innført. Det er bra. Det er viktig at elevane er til stades i undervisninga i vidaregåande skule. Derfor må det gjerast heilt klare avgrensingar i kor stor del av trafikkopplæringa det kan gjerast unntak for, seier kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Fråværsgrensa inneber at elevar som har meir enn 10 prosent udokumentert fråvær i eit fag, som hovudregel ikkje vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter i faget. I spesielle tilfelle kan rektor avgjere at ein elev som har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fråvær, likevel skal kunne få karakter.

– Det er ikkje aktuelt å fjerne fråværsgrensa, men vi ser behov for å legge betre til rette for elevar som skal ta førarkort, seier Sanner.

