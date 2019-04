Semje om opplæring for ambulansepilotar

innenriks

Etter ei bekymringsmelding frå pilotane vart all trening lagt på is for to veker sidan. Frå 1. juli overtar Babcock drifta av alle ambulansefly i Noreg. Då må om lag 100 pilotar ha gjennomført opplæringa som er nødvendig i samband med overgangen frå dagens Lufttransport.

Onsdag ettermiddag fortel både NRK og Nordlys om at det har blitt semje om opplæringa mellom pilotane og det nye operativselskapet.

– Vi har vorte samde om å skape nødvendig tid, det vil seie utvide treninga med to dagar slik at dei elementa vi tok opp i bekymringsmeldinga blir tekne vare på, seier forbundsleiar Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund til NRK.

– Innanfor det godkjende treningsopplegget vårt er det rom for justeringar. Fagfolka våre har lytta til innspela frå pilotane og blitt samde om nokre endringar. Det inneber at pilotane stiller på trening måndag, og det er vi glade for, skriv dagleg leiar Marius Hansen i Babcock til Nordlys.

Svensk-britiske Babcock vann anbodskonkurransen i 2017, men både pilotar og teknikarar har vore misnøgd med vilkåra dei vart tilbodne ved overgangen til Babcock. Dei har òg vore kritiske til bemanningsnivået.

