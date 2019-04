LO krev kvinneløft i kommuneoppgjeret

innenriks

40 arbeidstakarorganisasjonar er partar i hovudtariffavtalen for kommunesektoren. Desse blir representert av dei fire hovudsamanslutningane LO Kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne kommune. Interesseorganisasjonen til kommunane, KS, representerer arbeidsgivarsida.

Dei fire hovudsamanslutningane har ein ting til felles – eit krav om reallønnsvekst for medlemmene sine. Der stoppar likevel likskapane.

Medan Akademikerne krev eit ekstra løft for skulelektorane, der lønnsveksten ifølgje dei har vorte hengande etter i fleire år, meiner LO at det største løftet i år bør gå til grupper der kvinnedelen er høgast for å sikre likelønn. YS krev reallønnsvekst for fagarbeidarar og særleg løft for fagskule- og høgskuleutdanna, medan Unio på si side meiner høgt utdanna må få høgare lønnsvekst enn dei andre yrkesgruppene i år.

Oppgjeret omfattar om lag 422.000 tilsette som utfører rundt 343.000 årsverk. 39 prosent av desse er innanfor helse- og sosialsektoren, 33 prosent er i skulesektoren, og 10 prosent jobbar innanfor barnehagesektoren.

Lønnstillegget på 3,2 prosent som vart framforhandla mellom LO, YS og NHO i privat sektor er normgjevande for oppgjeret i kommunesektoren etter den såkalla frontfagsmodellen.

I år er det såkalla mellomoppgjer, der det i utgangspunktet berre blir forhandla om lønn. Denne gongen står likevel også pensjon på menyen, noko som potensielt kan by på utfordringar viss lovproposisjonen til regjeringa som vart lagt fram onsdag ikkje fell i god jord.

(©NPK)